Сотрудников псковской «Незабудки» наградили в честь 55-летия детского сада

55-летний юбилей отметил детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей № 10 «Незабудка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В торжественном мероприятии по этому случаю приняли участие власти города, представители городского Управления образования, а также коллектив учреждения и воспитанники.

В торжества сотрудникам вручили благодарственные письма, лучшим и заслуженным - почетные грамоты Комитета по образованию, главы города, администрации Пскова и ценные подарки.

Отметим, детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10 «Незабудка» основан в 1964 году. В учреждении работает 12 групп, которые посещают 300 детей. Наряду с основными формами дошкольного образования действуют вариативные - работает группа кратковременного пребывания (КП), модель В. Численный состав работников составляет 57 человек, из них 30 - это педагоги. В 2017 году МБДОУ присвоен статус методического центра по реализации образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100».