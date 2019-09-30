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Общество

Весной 2020 года в Невельском районе запустят три блочно-модульные газовые котельные

30 сентября 2019 года, 11:04

В Невеле готовятся к запуску три блочно-модульных газовых котельных. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Общая протяженность сетей составит практически 6 километров. Работы планируют завершить до конца этого года. К весне 2020 года котельные собираются запустить.

Новые теплоэнергетические объекты в Невеле придут на смену устаревшим угольным. Их запуск обеспечит надежное функционирование систем теплоснабжения, стабильную подачу тепла к восьми многоквартирным жилым, а также Невельской межрайонной больнице, Невельской специальной общеобразовательной школе открытого типа для детей и подростков с девиантным поведением.

Отметим, работа по газификации, модернизации теплоэнергетического комплекса региона ведется в рамках договоренностей, достигнутых главой региона Михаилом Ведерниковым с руководством «Газпрома».

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