День открытых дверей Банка России прошёл в Пскове и Великих Луках: как это было (ФОТО)

Четвертый ежегодный День открытых дверей Банка России 28 сентября состоялся почти в 90 российских городах. Почти 600 человек посетили в этот день Отделение по Псковской области Северо-Западного ГУ Центрального Банка России и расчетно-кассовый центр в южной столице региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отделения Центробанка по Псковской области.

В Пскове жителей и гостей города у входа в отделение банка встречали артисты в костюмах Петра I и Екатерины Великой. Все желающие могли сделать с ними фото на память, а также познакомиться с устройством инкассаторского броневика, примерить бронежилет и экипировку сотрудника этой службы и узнать об особенностях работы по перевозке наличных денег.