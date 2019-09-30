Запах резины и полный газ! – Михаил Ведерников о ралли «Псков Ганзейский»

«Запах резины и полный газ!», - так глава региона Михаил Ведерников прокомментировал прошедший финальный этап Кубка России и чемпионат Псковской области по ралли.
«Запах резины и полный газ!», - так глава региона Михаил Ведерников прокомментировал прошедший финальный этап Кубка России и чемпионат Псковской области по ралли.
Напомним, соревнования проходили на дорогах Псковского, Печорского и Палкинского районов. «Почётным гостем» ралли стала легенда Дакара «КАМАЗ-4326».
Отметим, абсолютными победителями в ралли «Псков Ганзейский» стали Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев.