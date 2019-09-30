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Спорт

Запах резины и полный газ! – Михаил Ведерников о ралли «Псков Ганзейский»

30 сентября 2019 года, 09:53

«Запах резины и полный газ!», - так глава региона Михаил Ведерников прокомментировал прошедший финальный этап Кубка России и чемпионат Псковской области по ралли.

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Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

«Спасибо организаторам и участникам соревнований за драйв, адреналин и праздник спорта, а зрителям – за поддержку! Только вперед! Вместе сможем многое!», - написал губернатор на своей страничке в «Инстаграм».

Напомним, соревнования проходили на дорогах Псковского, Печорского и Палкинского районов. «Почётным гостем» ралли стала легенда Дакара «КАМАЗ-4326».

Отметим, абсолютными победителями в ралли «Псков Ганзейский» стали Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев.

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