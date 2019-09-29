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Спорт / Соревнования

Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев стали абсолютными победителями в ралли «Псков Ганзейский»

29 сентября 2019 года, 10:04

Правда, это пока предварительные данные, отметили в федерации автомобильного спорта Псковской области. Дмитрий из Санкт-Петербурга, а Кирилл из Москвы. На второй строчке в «Абсолюте» – Павел Щербаков и Алексей Горюнов (Санкт-Петербург), на третьей – Артур Мурадян и Павел Челебаев (Жигулёвск, Москва).

В зачёте 2000Н первым к финишу пришел петербуржский экипаж в составе Степана Кондрашова и Алексея Башмакова, вторыми стали Роман Русских из Гатчины и Алексей Курносов из Санкт-Петербурга, третьими – петербуржец Михаил Алексеев и псковичка Юлия Пащинская.

В зачёте 1600Н первым финишировали Степан Демьянчук и Дмитрий Иванов (Санкт-Петербург), на втором месте – Андрей Коньков и Алексей Будашов (Москва), на третьим – Сергей Петров и Алексей Орлов (Санкт-Петербург).

В зачёте 1400Н в тройке лидеров оказались Павел Козлов и Юрий Куликов (Санкт-Петербург), Иван Горнов из Щеглово и петербуржец Кирилл Ясюков, а также спортсмены из Санкт-Петербурга Павел Туфрин и Илья Карпинский.

Спортсменам преодолели 350 километров. Они ехали по дорогам Псковского, Печорского и Палкинского районов.

Отметим, что к участию заявились более 60 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Уфы, Екатеринбурга, Якутска, Екатеринбурга, Челябинска, Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Ярославля, Смоленска, Нижнего Новгорода, Ижевска, Перми, Минска (Белоруссия). Около 25 экипажей сошли с дистанции по техническим причинам.

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