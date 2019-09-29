Псковская область готова к отопительному сезону на 93%

В этом году она начался раньше назначенного срока. Решение о включении отопления принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Причина – низкая температура воздуха и многочисленные обращения жителей региона.

«В рамках подготовительных и ремонтных работ в этом году было подготовлено 668 километров тепловых, 811 километров водопроводных и 370 километров канализационных сетей. На 413 котельных прошли ремонтные работы, на нескольких объектах они еще продолжаются», — отметил на прошедшем заседании комиссии по подготовке к отопительному сезону руководитель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов.

Он доложил, что готовность Псковской области к отопительному сезону оценивается на 93%, что на 1% выше, чем в 2018 году: жилищный фонд готов на 100%, котельные — на 87%, тепловые сети — на 95%, водопроводные сети — на 84%. В полную готовность инфраструктура будет приведена к 1 ноября.

На сегодняшний день паспорта получили 4 тыс 833 потребителя тепловой энергии из 4 тыс 854-х.