Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Мода

Непривычную для себя роль попробуют псковички-участницы проекта «Модная революция»

29 сентября 2019 года, 09:25

Медсестры и учительницы, бухгалтеры и инженеры примерят новые наряды и впервые в жизни выйдут на подиум. Новоиспеченных моделей объединяет одно: все они были участницами проекта «Модная революция». Наш стильный проект вновь соберет своих поклонников на шоу в торговом комплексе «ПИК60». 29 сентября посетители торгового комплекса увидят гала-шоу «Модная осень». Такие мероприятия дают возможность участницам встретиться и познакомиться друг с другом, поделиться успехами, рассказать о переменах в жизни, стилистам порадоваться за свою суперпрофессио­нальную работу, а зрителям насладиться ярким шоу. Гостей ждет модное дефиле, концертная программа и розыгрыш призов.

Напомним, «Модная революция» — совместный проект газеты «Псковская правда» и торгового комплекса «ПИК60» — в начале этого года отметила свое десятилетие. Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2009 года. С тех пор на проекте переодели несколько сотен псковичек и жителей области разных возрастов и профессий. «Модная революция» не раз доказывала, что красоте и стилю есть место в любом возрасте. У многих участниц после проекта произошли счастливые изменения в жизни.

Начало гала-шоу «Модная осень» 29 сентября в 16 часов в торговом комплексе «ПИК60».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дмитрий Воронов и Кирилл Еникеев стали абсолютными победителями в ралли «Псков Ганзейский»
Псковская область готова к отопительному сезону на 93%
Студенты и лесники посадили 4 тысячи елок в Псковском районе
В коровник в Псковском районе вложили 30 миллионов рублей
В рамках поэтического конкурса «Чернильница» будут проходить бесплатные мастер-классы
В Пскове задержали жителя Тюменской области за распространение наркотиков
Псковский учитель Алена Никандрова прошла в финал Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог»
В Псковской области продолжает наблюдаться рост производства свинины
В Псковской области в мусорную технику вложено полмиллиарда рублей

Комментарии

Авторизация
No comments
Заслуживает уважения, а не насмешек

Общество
26 сентября 09:20

Заслуживает уважения, а не насмешек

В соцсетях поддержали героиню публикации «Псковской правды»
Гид по свалкам

Общество / Экология
26 сентября 10:45

Гид по свалкам

Самые проблемные свалки в области, как дети убирают мусор и можно ли встретить в лесу медведя с чипсами
Тотальная зачистка

Общество / Экология
25 сентября 09:59

Тотальная зачистка

Жители расстаются с хламом, накопленным годами