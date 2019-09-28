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Общество / Экология

Студенты и лесники посадили 4 тысячи елок в Псковском районе

28 сентября 2019 года, 13:20

Экологическая акция «Живи, лес!» прошла в пятницу, 27 сентября, на базе Ваулиногорского лесничества Псковского района. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», студенты псковского университета, лесники и общественники посадили 4 тысячи елей.

Студенты и лесники посадили 4 тысячи елок в Псковском районе
Экологическая акция "Живи, лес!" прошла в Псковском районе.
Фото пресс-службы администрации области

Саженцы молодых елочек сажали на уже подготовленную землю, где был до этого вырублен лес. Об этом рассказал лесник Ваулиногорского лесничества Василий Цветков:

- Мы высаживаем новые деревья каждый год, в основном хвойные породы – сосны и елки. Лиственные деревья и сами хорошо распространяются.

Лесники показали всем участникам, как правильно сажать елки: на расстоянии 80 сантиметров друг от друга, обязательно плотно утрамбовать землю вокруг корня.

Студенты и лесники посадили 4 тысячи елок в Псковском районе
Студенты и лесники посадили 4 000 елок.
Фото пресс-службы администрации области

- Мы первый раз принимаем участие в такой акции, - поделился мнением студент ПсковГУ Андрей. - Это очень важно, сажать леса – ведь если мы их вырубаем, то надо и восстанавливать.

Акция по посадке леса была организовано в рамках нацпроекта «Экология» и регпрограммы «Сохранение лесов Псковской области».

Студенты и лесники посадили 4 тысячи елок в Псковском районе
Студенты, общественники и лесники взялись за лопаты.
Фото пресс-службы администрации области

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