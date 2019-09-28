Студенты и лесники посадили 4 тысячи елок в Псковском районе

Экологическая акция «Живи, лес!» прошла в пятницу, 27 сентября, на базе Ваулиногорского лесничества Псковского района. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», студенты псковского университета, лесники и общественники посадили 4 тысячи елей.

Саженцы молодых елочек сажали на уже подготовленную землю, где был до этого вырублен лес. Об этом рассказал лесник Ваулиногорского лесничества Василий Цветков:

- Мы высаживаем новые деревья каждый год, в основном хвойные породы – сосны и елки. Лиственные деревья и сами хорошо распространяются.

Лесники показали всем участникам, как правильно сажать елки: на расстоянии 80 сантиметров друг от друга, обязательно плотно утрамбовать землю вокруг корня.