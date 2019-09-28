Студенты и лесники посадили 4 тысячи елок в Псковском районе

Экологическая акция «Живи, лес!» прошла в пятницу, 27 сентября, на базе Ваулиногорского лесничества Псковского района. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», студенты псковского университета, лесники и общественники посадили 4 тысячи елей.
Экологическая акция «Живи, лес!» прошла в пятницу, 27 сентября, на базе Ваулиногорского лесничества Псковского района. Как сообщает корреспондент «Псковской правды», студенты псковского университета, лесники и общественники посадили 4 тысячи елей.
Саженцы молодых елочек сажали на уже подготовленную землю, где был до этого вырублен лес. Об этом рассказал лесник Ваулиногорского лесничества Василий Цветков:
- Мы высаживаем новые деревья каждый год, в основном хвойные породы – сосны и елки. Лиственные деревья и сами хорошо распространяются.
Лесники показали всем участникам, как правильно сажать елки: на расстоянии 80 сантиметров друг от друга, обязательно плотно утрамбовать землю вокруг корня.
- Мы первый раз принимаем участие в такой акции, - поделился мнением студент ПсковГУ Андрей. - Это очень важно, сажать леса – ведь если мы их вырубаем, то надо и восстанавливать.
Акция по посадке леса была организовано в рамках нацпроекта «Экология» и регпрограммы «Сохранение лесов Псковской области».