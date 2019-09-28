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Экономика / Сельское хозяйство

В коровник в Псковском районе вложили 30 миллионов рублей

28 сентября 2019 года, 11:54

Реконструкция коровника с заменой стен, закупкой нового стойлового и доильного оборудования сельхозпредприятия «Родина» Псковского района стоила 30 миллионов рублей. В пятницу, 27 сентября, состоялось торжественное открытие скотного двора с участием председателя Комитета по сельскому хозяйству Псковской области Николай Романов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации области.

В коровник в Псковском районе вложили 30 миллионов рублей
Новый коровник обошёлся предприятию в 30 миллионов рублей.
Фото пресс-службы администрации области.

Скотный двор рассчитан на 210 коров, которых заведут сюда 1 октября. Модернизация здания позволит увеличить производство молока и продуктивность коров.

Опытно-производственное хозяйство «Родина» занимает 9-е место в области по надоям молока на корову и 1-е в Псковском районе. Всего на предприятии крупного рогатого скота 1 032 головы, в том числе 455 коров.

Трудится здесь 70 человек, средняя зарплата составляет 25 тысяч рублей.

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