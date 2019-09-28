В рамках поэтического конкурса «Чернильница» будут проходить бесплатные мастер-классы

Девятый городской конкурс молодых поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» пройдет 18 октября. Как сообщили «Псковской правде» в Псковском городском молодежном центре, в этом году впервые будут проходить бесплатные мастер-классы для всех желающих.

Мастер-класс по развитию креативных способностей пройдёт 4 октября в 17:30. Тренинг проведёт заместитель директора Молодёжного центра Олеся Назарой. Далее, 7 октября, пройдёт бесплатный мастер-класс по сценическому мастерству. Обучать участников будет член Союза театральных деятелей РФ, актриса, театральный преподаватель Людмила Масленникова. Занятие начнётся в 18:00. Последним из мастер-классов станет занятие по ораторской речи. Тренинг 8 октября в 18:00 проведёт режиссёр и художественный руководитель молодёжного театра «Ахтеатр» Татьяна Комиссаровская.

Отметим, все мастер-классы пройдут в Псковском городском молодёжном центре (улица М. Горького, 15) Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная запись через группу вКонтакте.

Запись на мастер-класс по развитию креативных способностей.

Запись на мастер-класс по сценическому мастерству.

Запись на мастер-класс по ораторской речи.

Напомним, заявки на конкурс принимаются до 30 сентября.