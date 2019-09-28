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Происшествия / Преступление

В Пскове задержали жителя Тюменской области за распространение наркотиков

28 сентября 2019 года, 09:36

Следственное управление УМВД направило в суд уголовное дело по обвинению жителя Тюменской области в совершении 15 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Было установлено, что в июле 2017 года образовалось преступное сообщество для незаконного сбыта наркотических средств на территории Псковской области для получения прибыли. Синтетические наркотики распространяли через закладки с использованием электронных платежных систем и сервиса мгновенным обменом сообщений.

Злоумышленники помещали наркотические средства в места закладок, информацию о которых сохраняли на сайте. Покупатели после оплаты получали информацию о местонахождении наркотиков – географические координаты, адреса и приметы закладок,

Одновременно в городах региона - Пскове, Острове, Порхове, Опочке, Невеле и Великих Луках - на жилых домах, зданиях и иных сооружениях для привлечения внимания населения наносились граффити с указанием сайта или информационных ресурсов сервиса.

С 6 декабря 2017 по 18 мая 2018 года участником данного сообщества являлся и 31-летний обвиняемый. Он был закладчиком, получал оптовые партии наркотиков, хранил их и помещал в места закладок в Пскове. Теперь ему предъявлено обвинение по 15 преступлениям и грозит длительный срок лишения свободы.

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