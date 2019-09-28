Псковский учитель Алена Никандрова прошла в финал Всероссийского конкурса «Учитель-дефектолог»

Учитель-дефектолог Центра специального образования №1 Алена Никандрова по решению жюри прошла в финал 2-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 2019». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Ранее Алена Никандрова стала победителем областного этапа конкурса «Учитель-дефектолог-2019».

Псковский учитель встретится с 12-ю сильнейшими дефектологами России на конкурсе в Москве, который будет проходить со 2 по 3 октября. В конкурс включены мастер-классы, участие в круглом столе Конкурсные испытания очной части предполагают участие в профильном мастер-классе, и учебное (коррекционное) занятие с обучающимися с ОВЗ и инвалидностью, где надо продемонстрировать разные творческие подходы в работе с особыми детьми.

Напомним, Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России — 2019» направлен на карьерный, профессиональный и личностный рост учителей-дефектологов, поддержку инновационных разработок и технологий в организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Среди участников — лучшие учителя-логопеды, сурдопедагоги, олигофренопедагоги и тифлопедагоги школ, детских садов и центров психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи со всей России.

Конкурс учрежден Минпросвещения России и проводится при поддержке Межрегионального Союза дефектологов. Торжественная церемония награждения победителей пройдет 4 октября в Государственном Кремлевском Дворце.