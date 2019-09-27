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Общество / Коммуналка

В Псковской области в мусорную технику вложено полмиллиарда рублей

27 сентября 2019 года, 16:32


За время работы парк техники ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области существенно обновился. Сейчас он составляет порядка 40 единиц, поступление еще двух машин ждут в ближайшее время, сообщил «Псковской правде»директор компании Сергей Пайст.

«Более 40 млн рублей мы вложили в баки различной емкости и порядка 500 млн рублей - в технику и имущество. Субподрядчики тоже за этот год технику с боковой погрузкой поменяли на заднюю, понимая ее эффективностью», - отметил он.

Без потерь не обошлось: порядка 100 контейнеров из 500 завезенных в область уже нет.

«Контейнеров портится много, по разным причинам. Кто-то решает в него положить бетонную плиту, и он сразу раскалывается от этого. Бывает, что горят. Последний случай возгорания был на ул. Инженерной в Пскове. Сгорел пластиковый контейнер объемом 1 куб. м. В большинстве случаев страдают большие контейнеры, которые в среднем стоят 15 000 рублей». - рассказал он.

По результатам конкурса ООО «Экопром» стал региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Псковской области. В сфере обслуживания компании сейчас находится порядка 510 тысяч жителей региона.

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