Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в следующем году

Два виртуальных концертных зала появятся в Псковской области в следующем году в рамках национального проекта «Культура». Об этом стало известно по результатам конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, который был проведен Министерством культуры России.

От Псковской области победителями признаны Пыталовское досуговое объединение и Центральная районная библиотека — структурное подразделение Невельского района «Культура и досуг». На создание виртуальных концертных залов регион получит 2,8 миллионов рублей.

Средства межбюджетного трансферта будут направлены на приобретение современного мультимедийного оборудования и подключение высокоскоростного интернета, необходимых для оснащения виртуальных концертных залов. Таким образом, в 2020 году вместе с ранее открытыми в Псковской области будет действовать 6 концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, а также в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

В этом году в конкурсном отборе Минкульта РФ приняли участие 257 заявок из 68 субъектов Российской Федерации.