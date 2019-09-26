Названы победители в трёх номинация конкурса «Лучшее поселение Псковской области»

Региональная комиссия утвердила результаты конкурса «Лучшее поселение Псковской области». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Конкурс проводился в 3-х номинациях: «Красота, комфорт и порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры». От муниципалитетов поступило более 40 заявок.

В номинации «Красота, комфорт и порядок» среди городских поселений первое место занял Себеж, второе место — Остров. Среди сельских поселений, численность населения в которых более 1,7 тыс человек, лучшей признана Переслегинская волость Великолукского района, второе место заняла Новосельская волость Струго-Красненского района. Среди сельских поселений с численностью населения менее 1,7 тыс человек в первой строчке рейтинга — Жижицкая волость Куньинского района, Болгатовская волость Опочецкого района — на второй.

«Самым здоровым поселением» комиссия признала Усвяты. Вторую строчку заняла Кунья. Среди сельских поселений с количеством жителей более 1,7 тыс человек грантовую поддержку получат Тямшанская волость Псковского района (1 место) и Лавровская волость Печорского района (2 место). Линовская волость Пыталовского района (1 место) и Выборская волость Новоржевского района (2 место) стали лучшими в категории поселений менее 1,7 тыс жителей.

В номинации «Территория культуры» среди городских поселений победителями признаны Струги Красные (1 место) и Гдов (2 место), среди сельских поселений с численностью более 1,7 тыс человек — Карамышевская волость Псковского района (1 место) и Круппская волость Печорского района (2 место). Среди небольших сельских поселений дополнительные возможности для благоустройства появятся у Велейской волости Пушкиногорского района (1 место) и Качановской волости Палкинского района (2 место).

Напомним, размер грантов для городских поселений за победу в областном конкурсе «Лучшее поселение Псковской области» составляет 1 млн рублей за первое место и 500 тысяч рублей — за второе. Для сельских поселений — 700 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. На финансирование проектов в областном бюджете заложены 10,5 млн рублей.