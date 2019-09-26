Экскурсиями, мастер-классами и концертом отметят в Пскове праздник «Воевода Шуйский»

«Пять клубов исторической реконструкции примут участие в четвертом историческом празднике «Воевода Шуйский», - анонсировал одну из новинок нынешнего года 26 сентября в пресс-центре газеты «Псковская правда» организатор праздника Андрей Таскаев.

Праздник начнется в полдень с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома по адресу: Псков, улица Свердлова, дом 1. Далее на набережную реки Великой у Покровской башни состоится его официальное открытие.

С 12:00 до 18:00 у Покровской башни будет работать пять основных площадок: историческая, ремесленная, зрелищная, музыкальная и сытная.

Псковичей и гостей города ждут реконструкция сражения, ремесленный двор, где обучат чеканке монет, резьбе по дереву, прядению нити и стрельбе из лука. Запланированы дефиле исторического костюма, а также три бесплатные экскурсии по Покровской башне и подземным ходам (в 13:30, 14:30 и в 15:30), что тоже является нововведением этого года.

В 17.00 начнётся концерт фолк-группы «Вольный ветер». Завершится праздник в 18.00.