Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Экскурсиями, мастер-классами и концертом отметят в Пскове праздник «Воевода Шуйский»

26 сентября 2019 года, 12:58

«Пять клубов исторической реконструкции примут участие в четвертом историческом празднике «Воевода Шуйский», - анонсировал одну из новинок нынешнего года 26 сентября в пресс-центре газеты «Псковская правда» организатор праздника Андрей Таскаев.

Праздник начнется в полдень с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома по адресу: Псков, улица Свердлова, дом 1. Далее на набережную реки Великой у Покровской башни состоится его официальное открытие.

С 12:00 до 18:00 у Покровской башни будет работать пять основных площадок: историческая, ремесленная, зрелищная, музыкальная и сытная.

Псковичей и гостей города ждут реконструкция сражения, ремесленный двор, где обучат чеканке монет, резьбе по дереву, прядению нити и стрельбе из лука. Запланированы дефиле исторического костюма, а также три бесплатные экскурсии по Покровской башне и подземным ходам (в 13:30, 14:30 и в 15:30), что тоже является нововведением этого года.

В 17.00 начнётся концерт фолк-группы «Вольный ветер». Завершится праздник в 18.00.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские полицейские не прекращают поиски татуированного 20-летнего парня (ФОТО)
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в следующем году
Названы победители в трёх номинация конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
Стоимость проезда в автобусе по маршруту «Псков – Опочка» будет снижена с 27 сентября
Сергей Пайст: 25 тысяч человек в Псковской области не получают квитанции на вывоз отходов
Первую неделю октября в Пскове посвятят празднованию Дня пожилого человека (ПРОГРАММА)
Жители Новосокольников могут записаться на приём к заместителю прокурора области
Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)
Хозяйка питбуля в Дедовичском районе понесла наказание за покусанного мужчину

Комментарии

Авторизация
No comments
Любовь сквозь театры

Культура
25 сентября 12:43

Любовь сквозь театры

«Горько!» — в Псковском театре два артиста создали семью
Друг музей

Культура / Наследие
23 сентября 11:21

Друг музей

Посетители с ментальными нарушениями знакомятся с памятниками ЮНЕСКО на специально организованных экскурсиях по Пскову
12 вопросов о цифровом ТВ

Культура / ТВ
20 сентября 10:10

12 вопросов о цифровом ТВ

Всем ли нужна приставка, где ее купить сельским жителям, кто поможет подключить и что это вообще такое — телевидение в цифровом формате