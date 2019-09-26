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Общество

Стоимость проезда в автобусе по маршруту «Псков – Опочка» будет снижена с 27 сентября

26 сентября 2019 года, 13:00

С пятницы, 27 сентября, будет снижена стоимость проезда на маршруте «Псков – Опочка». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Стоимость проезда снижается на автобусе №529 маршрута «Псков – Себеж» на участке «Псков – Опочка» и составит 300 рублей. Стоимость проезда на автобусе №619 маршрута «Опочка – Псков» также снижается и будет равно 300 рублям.

Напоминаем, что с сентября нынешнего года № 502 маршруте «Псков – Витебск» также снижены цены по следующим пунктам: «Псков – Опочка» (300 рублей), «Псков – Невель» (500 рублей), «Псков – Пустошка» (350 рублей).

Отправление из Пскова в 13.20, из Витебска в 13.50, из Невеля в Псков в 16.10.

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