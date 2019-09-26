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Общество

Сергей Пайст: 25 тысяч человек в Псковской области не получают квитанции на вывоз отходов

26 сентября 2019 года, 12:13

25 тысяч человек из общего числа обслуживаемых не получают квитанции об уплате услуг за вывоз твердых коммунальных отходов. Об этом рассказал директор компании ООО «Экопром» Сергей Пайст.

«Это большое число, поэтому работу по уточнению данных ведем постоянно», - отметил он.

По словам директора компании, часть потребителей понимают, что однажды счет придет, и он будет немалый, поэтому обращаются в компанию самостоятельно.

«До конца года мы хотим выйти на цифру более-менее реальную с точки зрения проживания населения - 560 000 человек», - отметил Сергей Пайст.

Напомним, у регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами работает клиентский офис в Пскове на улице Льва Толстого, дом 3. Часы работы с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 17.00). Перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Телефон: +7 (811) 220-19-21.

Отметим, мусорная реформа, без сомнения, уже стала одной из главных тем 2019 года. И население, и те, кто реформу реализует, на ее старте, пожалуй, даже не представляли, с какими дополнительными сложностями предстоит столкнуться.

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