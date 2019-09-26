Первую неделю октября в Пскове посвятят празднованию Дня пожилого человека (ПРОГРАММА)

В воскресенье, 29 сентября, в Пскове пройдёт несколько праздничных мероприятий, посвященных Дню, пожилого человека. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Откроет вечер уважения «От всей души с поклоном и любовью». Встреча состоится в библиотеке микрорайона «Псковкирпич», в 15.00.

Во вторник, 1 октября, в библиотеке «Родник» имени С.А. Золотцева в 14.00 начнется программа «Ваших лет золотые россыпи». В 16.00 посетителей библиотеки ожидает литературно-музыкальный вечер «Пусть будет теплой осень». В 17.00 двери библиотеки имени И. Н. Григорьева откроет праздничный вечер «Пусть будет теплой осень жизни!». Завершит день торжеств концерт Псковского русского народного хора «Псковщина - песня Отчая» в «Доме офицеров» в 18.30.

1 и 2 октября библиотеки Централизованной библиотечной системы города Пскова также приглашают всех желающих посетить акцию-поздравление «Капелькой добра согреем душу» и выставку-просмотр «В гармонии с возрастом».

В среду,2 октября, в 16.00 историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева проведет для желающих встречу с композитором, хормейстером и педагогом Татьяной Лаптевой.

В субботу, 5 октября, псковичей снова ожидают творческие подарки от коллективов города. В 16.00 в Городском культурном центре состоится праздничный концерт с участием народных коллективов «Радуга» и «Лада». Здесь же в 18.00 у псковичей элегантного возраста будет возможность открыть танцевальный сезон «Воскресным рандеву». В то же время в Летнем саду состоится танцевальный вечер в клубе «Рио-Рита».