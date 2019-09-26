Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жители Новосокольников могут записаться на приём к заместителю прокурора области

26 сентября 2019 года, 10:56

В пятницу, 27 сентября, с 12.00 в Новосокольниках будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Граждан будет принимать заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Встреча состоится в здании прокуратуры Новосокольнического района, расположенной по адресу: Новосокольники, улица Тихмянова, дом 24.

Запись на приём по телефонам: 8(81144) 2-33-01 (прокуратура Новосокольнического района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские полицейские не прекращают поиски татуированного 20-летнего парня (ФОТО)
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в следующем году
Названы победители в трёх номинация конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
Стоимость проезда в автобусе по маршруту «Псков – Опочка» будет снижена с 27 сентября
Экскурсиями, мастер-классами и концертом отметят в Пскове праздник «Воевода Шуйский»
Сергей Пайст: 25 тысяч человек в Псковской области не получают квитанции на вывоз отходов
Первую неделю октября в Пскове посвятят празднованию Дня пожилого человека (ПРОГРАММА)
Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)
Хозяйка питбуля в Дедовичском районе понесла наказание за покусанного мужчину

Комментарии

Авторизация
No comments
Заслуживает уважения, а не насмешек

Общество
26 сентября 09:20

Заслуживает уважения, а не насмешек

В соцсетях поддержали героиню публикации «Псковской правды»
Гид по свалкам

Общество / Экология
26 сентября 10:45

Гид по свалкам

Самые проблемные свалки в области, как дети убирают мусор и можно ли встретить в лесу медведя с чипсами
Тотальная зачистка

Общество / Экология
25 сентября 09:59

Тотальная зачистка

Жители расстаются с хламом, накопленным годами