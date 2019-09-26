Жители Новосокольников могут записаться на приём к заместителю прокурора области

В пятницу, 27 сентября, с 12.00 в Новосокольниках будет работать мобильная приемная прокурора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Граждан будет принимать заместитель прокурора области Виктор Борисенко, а также руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области.

Встреча состоится в здании прокуратуры Новосокольнического района, расположенной по адресу: Новосокольники, улица Тихмянова, дом 24.

Запись на приём по телефонам: 8(81144) 2-33-01 (прокуратура Новосокольнического района) или 8 (8112) 69-83-34 (прокуратура области).