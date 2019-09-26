Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)

Актриса, режиссёр театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд последовала примеру многих звёзд шоу-бизнеса и побаловалась с популярным приложением, которое при помощи нейросетей анализирует фото и показывает, на какую известную личность вы похожи.
Актриса, режиссёр театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд последовала примеру многих звёзд шоу-бизнеса и побаловалась с популярным приложением, которое при помощи нейросетей анализирует фото и показывает, на какую известную личность вы похожи.
Первая попытка «изменил» внешность вывела на актрису Эмилию Кларк, исполнившую роль Дейнерис Таргариен в знаменитом сериале «Игра престолов».
В следующий раз приложение нашло сходство с самой титулованной российской теннисисткой Марией Шараповой.
Результатом третьего «преображения» стала известнейшая британская актриса и фотомодель Одри Хепберн.
Приложение, которое использовала Юлия Пересильд не новичок в магазинах приложений, но после недавних обновлений его популярность стала резко увеличиваться.
Отметим, что новыми технологиями уже успели воспользоваться звёзды отечественного ТВ Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Василий Вакуленко и Ольга Бузова. Конечно же, российские знаменитости также рассказали о своих «двойниках» в социальных сетях.