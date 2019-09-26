Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)

Актриса, режиссёр театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд последовала примеру многих звёзд шоу-бизнеса и побаловалась с популярным приложением, которое при помощи нейросетей анализирует фото и показывает, на какую известную личность вы похожи.

В следующий раз приложение нашло сходство с самой титулованной российской теннисисткой Марией Шараповой.

«Вот и я занялась фигней. Самое главное, что если уже начал ею заниматься - остановиться невозможно. Всё, впала в детство!», - написала актриса на своей официальной страничке в «Инстаграм» , прикрепив хештеги #дураковаляние, #какрасслабитьмозг, #бабаселфи, #лучшебкнигупрочитала.

Приложение, которое использовала Юлия Пересильд не новичок в магазинах приложений, но после недавних обновлений его популярность стала резко увеличиваться.

Отметим, что новыми технологиями уже успели воспользоваться звёзды отечественного ТВ Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Василий Вакуленко и Ольга Бузова. Конечно же, российские знаменитости также рассказали о своих «двойниках» в социальных сетях.