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Общество

Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)

26 сентября 2019 года, 09:56

Актриса, режиссёр театра и кино, уроженка Пскова Юлия Пересильд последовала примеру многих звёзд шоу-бизнеса и побаловалась с популярным приложением, которое при помощи нейросетей анализирует фото и показывает, на какую известную личность вы похожи.

Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)

Первая попытка «изменил» внешность вывела на актрису Эмилию Кларк, исполнившую роль Дейнерис Таргариен в знаменитом сериале «Игра престолов».

Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)

В следующий раз приложение нашло сходство с самой титулованной российской теннисисткой Марией Шараповой.

Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)

Результатом третьего «преображения» стала известнейшая британская актриса и фотомодель Одри Хепберн.

«Вот и я занялась фигней. Самое главное, что если уже начал ею заниматься - остановиться невозможно. Всё, впала в детство!», - написала актриса на своей официальной страничке в «Инстаграм», прикрепив хештеги #дураковаляние, #какрасслабитьмозг, #бабаселфи, #лучшебкнигупрочитала.

Приложение, которое использовала Юлия Пересильд не новичок в магазинах приложений, но после недавних обновлений его популярность стала резко увеличиваться.

Отметим, что новыми технологиями уже успели воспользоваться звёзды отечественного ТВ Михаил Галустян, Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Василий Вакуленко и Ольга Бузова. Конечно же, российские знаменитости также рассказали о своих «двойниках» в социальных сетях.

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