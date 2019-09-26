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Происшествия

Хозяйка питбуля в Дедовичском районе понесла наказание за покусанного мужчину

26 сентября 2019 года, 09:36

Жительницу Дедовичского района привлекли к уголовной ответственности за то, что натравила собаку на сожителя. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в 24 апреля нынешнего года эта 46-летняя женщина, находясь в пьяном состоянии поссорилась с сожителем. Женщина дала команду «Фас» собаке породы «Американский питбультерьер», чтобы та напала на обидчика. В результате укусов собаки мужчины получил две раны левой голени и рану правой голени.

Суд назначил виновной наказание в виде обязательных работ на срок 120 часов.

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