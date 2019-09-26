Из-за аварийных работ на теплотрассе в Пскове перекроют участок улицы Кузнецкой

В связи с проведением аварийных работ на теплотрассе с 8.00 30 сентября до 17.00 1 октября будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Кузнецкой между Октябрьским проспектом и улицей Льва Толстого. В качестве объезда рекомендуется улица Гражданская и улица Льва Толстого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Напомним, участок улицы Максима Горького в Пскове на два дня перекроют из-за работ на газопроводе.