Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Из-за аварийных работ на теплотрассе в Пскове перекроют участок улицы Кузнецкой

26 сентября 2019 года, 09:28

В связи с проведением аварийных работ на теплотрассе с 8.00 30 сентября до 17.00 1 октября будет закрыт для движения автотранспорта участок улицы Кузнецкой между Октябрьским проспектом и улицей Льва Толстого. В качестве объезда рекомендуется улица Гражданская и улица Льва Толстого. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Напомним, участок улицы Максима Горького в Пскове на два дня перекроют из-за работ на газопроводе.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковские полицейские не прекращают поиски татуированного 20-летнего парня (ФОТО)
Два виртуальных концертных зала откроют в Псковской области в следующем году
Названы победители в трёх номинация конкурса «Лучшее поселение Псковской области»
Стоимость проезда в автобусе по маршруту «Псков – Опочка» будет снижена с 27 сентября
Экскурсиями, мастер-классами и концертом отметят в Пскове праздник «Воевода Шуйский»
Сергей Пайст: 25 тысяч человек в Псковской области не получают квитанции на вывоз отходов
Первую неделю октября в Пскове посвятят празднованию Дня пожилого человека (ПРОГРАММА)
Жители Новосокольников могут записаться на приём к заместителю прокурора области
Юлия Пересильд показала свое преображение в Эмилию Кларк и Одри Хепберн (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments
Заслуживает уважения, а не насмешек

Общество
26 сентября 09:20

Заслуживает уважения, а не насмешек

В соцсетях поддержали героиню публикации «Псковской правды»
Гид по свалкам

Общество / Экология
26 сентября 10:45

Гид по свалкам

Самые проблемные свалки в области, как дети убирают мусор и можно ли встретить в лесу медведя с чипсами
Тотальная зачистка

Общество / Экология
25 сентября 09:59

Тотальная зачистка

Жители расстаются с хламом, накопленным годами