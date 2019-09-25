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Общество

Более 4 тысяч деревьев посадят в Псковской области в рамках акции «Живи, лес!»

25 сентября 2019 года, 17:17

В пятницу, 27 сентября, в Псковской области пройдет мероприятие по посадке деревьев в рамках всероссийской акции «Живи, лес!». Планируется, что участие в нем примут более 40 человек, в том числе студенты ПсковГУ и общественники, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации.

Местом проведения экологической акции станет участок Ваулиногорского лесничества, расположенный в 60-ти километрах от Пскова.

Добровольцы посадят более 4 тысяч саженцев на площади 1,3 гектара.

Экологический субботник «Живи, лес!» проводится в рамках национального проекта «Экология» и региональной программы «Сохранение лесов Псковской области».

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