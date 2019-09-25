Прослушивание всех участников конкурса «Чернильница» пройдёт в Пскове 9 октября

В среду, 9 октября, в 16.00 в Молодежном центре (Псков, улица Максима Горького, дом 15) состоится прослушивание для всех участников конкурса «Чернильница», которые подали заявки в номинации: «Лучший чтец», «Лучший музыкальный чтец», «Лучший чтец произведений на иностранном языке (английский и немецкий)».

В предварительном отборе чтецов членами жюри будет рассматриваться одно стихотворение от каждого участника. Отметим, в этом году конкурс посвящён поэзии нового тысячелетия. Участник может исполнить как своё стихотворение, так и стихотворение другого автора.

Выступление участника не должно превышать пяти минут.

Напомним, приём заявок на конкурс поэтов, чтецов и писателей малого жанра «Чернильница» завершится 30 сентября.