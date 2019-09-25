О новинках фестиваля «Воевода Шуйский – 2019» расскажут в пресс-центре «Псковской правды»

Через несколько дней Псков снова погрузится на несколько веков назад - благодаря фестивалю «Воевода Шуйский», который пройдет под стенами Покровки 28 сентября.

В четверг, 26 сентября в 12.00 в пресс-центре «Псковской правды» организаторы исторического фестиваля расскажут, каких сюрпризов ждать зрителям в нынешнем году.

Спикеры:

- организатор фестиваля Андрей Таскаев (Псковский молодежный центр);

- настоятель храма Рождества и Покрова Богородицы от Пролома отец Владимир Танцурин (Псковская митрополия).

Свои вопросы спикерам вы можете задать по телефону (8112) 57-31-23, в официальной группе «Псковской правды» ВКонтакте в личных сообщениях, в комментариях под этой новостью или прислать его на почту pravda@pravdapskov.ru.