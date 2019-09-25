«Честное пионерское» и «Рябиновый вальс» покажут 26 сентября в псковских библиотеках

Библиотеки Пскова приглашают на бесплатные кинопоказы фестиваля «Книжная яблоня». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской библиотеки.

26 сентября в детской библиотеке «ЛиК» (Псков, Октябрьский проспект, дом 21) в 12.00 начнётся показ фильма «Потапов, к доске!». Кроме того, в 12.00 в библиотеке «Родник» имени Золотцева (Псков, улица Труда, дом 20) читатели смогут увидеть фильм «Честное пионерское» по сценарию Татьяны Мирошник, а в «Библиотеке – Центре общения и информации» (Псков, улица Юбилейная, дом 87а) фильм «Рябиновый вальс» тоже по сценарию Татьяны Мирошник.

В 15.00 в библиотеке «Родник» и в библиотеке микрорайона Овсище (Псков, улица Алёхина, дом 20) покажут фильм «КостяНика. Время лета», в «Библиотеке – Центре общения и информации» на улице Юбилейной – «Рябиновый вальс», а в «Центре детского чтения» на улице Розы Люксембург – «Честное пионерское».