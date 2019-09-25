Открытый фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой начнётся в Пскове, а завершится в Усвятах

Фольклорный фестиваль имени Ольги Сергеевой 27 сентября в 15.00 откроется в Псковском областном центре народного творчества (Псков, улица Некрасова, дом 10), где пройдёт Областной конкурс аутентичной песни. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра.

Конкурсанты будут соревноваться в трёх номинациях: «Аутентичная песня», «Духовный стих» и «Былина».

В 17.00 организаторы фестиваля ждут псковичей и гостей города на осенней ярмарке «На Воздвижение у доброго молодца капуста у крыльца», где смогут познакомиться с рецептами блюд из капусты, принять участие в конкурсе традиционных блюд из капусты, а в завершение освоить парно-бытовые танцы «Краковяк» и «На реченьку». Этими танцами откроется танцевальная молодёжная вечерка «Воздвиженские посиделки».

28 сентября фестиваль продолжится в деревне Церковище Усвятского района. Встреча перед домом Ольги Федосеевны Сергеевой соберет фольклорные коллективы из разных районов Псковской области.

Участники отдадут дань памяти известной народной певице из Усятского района исполнением песен, сохраненных ею для потомков. Затем, все поклонники народной песни примут участие в шествии по деревенской улице с гармошками, частушками и в фестивальном концерте, который пройдет деревенском клубе.

В 18.00 в посёлке Увяты пройдёт концерт лауреатов Областного конкурса исполнителей аутентичной песни и народно-эстрадной группы «Малахит» из Великого Новгорода. В фестивале примут участие 15 творческих коллективов, более 150 участников.