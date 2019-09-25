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Происшествия

Пензенские следователи попросили псковичей помочь найти Меликова Рашадана (ФОТО)

25 сентября 2019 года, 15:40

Пензенские следователи просят помочь жителей Псковской области установить местонахождение без вести пропавшего 49-летнего Меликова Рашадана Салех оглы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Пензенские следователи попросили псковичей помочь найти Меликова Рашадана (ФОТО)
Поиски мужчины идут уже больше года.
Фото пресс-службы областного СУ СК.
Последний раз Меликова Рашадана видели 17 июля 2018 года. На вид мужчине 50 лет. Рост 160-174 см, среднего телосложения, волосы черные, короткие, носит усы. Был одет в черную майку, серые брюки, обут в черные сланцы.

Если вам что-либо известно о местонахождении этого мужчины, следователи просят сообщить об этом по телефонам: 8(8412)36-17-02, 8(841-40)2-54-30.

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