Пензенские следователи попросили псковичей помочь найти Меликова Рашадана (ФОТО)

Пензенские следователи просят помочь жителей Псковской области установить местонахождение без вести пропавшего 49-летнего Меликова Рашадана Салех оглы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Пензенские следователи просят помочь жителей Псковской области установить местонахождение без вести пропавшего 49-летнего Меликова Рашадана Салех оглы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.
Если вам что-либо известно о местонахождении этого мужчины, следователи просят сообщить об этом по телефонам: 8(8412)36-17-02, 8(841-40)2-54-30.