Максим Топилин отнёс Псковскую область к лидерам по обучению людей предпенсионного возраста

Глава Министерства труда и социальной защиты Максим Топилин 25 сентября назвал Псковскую область в числе лидеров по обучению людей предпенсионного возраста. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Плановые показатели региона за 2019 год перевыполнены более, чем в два раза.

На сегодняшний день сертификаты выдали более чем 600 псковичам, хотя изначально планировалось направить на переобучение 256 человек. На эти цели выделено 17,5 миллионов рублей.

Перевыполнение плановых показателей связано низкой стоимостью обучения в Псковской области.

Отметим, на 2020 год запланировано обучение 293 человек в Псковской области, на эти цели выделят более 23 миллионов рублей.