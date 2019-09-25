Бежаницкие почтальоны отделались условными сроками за присвоение чужих денег

Почтальонов Бежаницкого почтамта осудили за присвоение чужого имущества в крупном размере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что подсудимые похитили вверенные им деньги, поступающие от населения в качестве платежей за коммунальные услуги, приобретенный товар и подписки на печатные издания на суммы свыше 350 тысяч рублей каждая.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали полностью.

Суд назначил наказание подсудимым в виде 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год каждой.