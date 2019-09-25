Дирижер Псковской областной филармонии получит стипендию министерства культуры России

Дирижер Псковской областной филармонии Николай Хондзинский вошел в число ста специалистов, которые получат стипендию Министерства культуры РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Дирижер Псковской областной филармонии Николай Хондзинский вошел в число ста специалистов, которые получат стипендию Министерства культуры РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
За время моей работы в оркестре произошло много положительных перемен. Конечно, это результат командной работы. Благодарю всех, кто поддерживает меня в стремлении вывести филармонический оркестр на качественно новый уровень.
Отметим, Николай Хондзинский – основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы. Дирижер сотрудничает с самыми известными оркестрами страны, среди которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.
В 2018 году, в юбилейном, 75-ом филармоническом сезоне, Николай Хондзинский занял пост художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра Псковской филармонии.