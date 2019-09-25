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Общество

Дирижер Псковской областной филармонии получит стипендию министерства культуры России

25 сентября 2019 года, 12:26

Дирижер Псковской областной филармонии Николай Хондзинский вошел в число ста специалистов, которые получат стипендию Министерства культуры РФ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

За время моей работы в оркестре произошло много положительных перемен. Конечно, это результат командной работы. Благодарю всех, кто поддерживает меня в стремлении вывести филармонический оркестр на качественно новый уровень.


Дирижер Псковской областной филармонии получит стипендию министерства культуры РоссииНиколай Хондзинский, дирижер Псковской областной филармонии 
Николай Хондзинский не намерен останавливаться на достигнутом, ведь впереди у него «много интересной и важной работы».

Отметим, Николай Хондзинский – основатель, художественный руководитель и дирижер Камерной капеллы «Русская консерватория», лауреат премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы. Дирижер сотрудничает с самыми известными оркестрами страны, среди которых Симфонический оркестр Мариинского театра, Симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии.

В 2018 году, в юбилейном, 75-ом филармоническом сезоне, Николай Хондзинский занял пост художественного руководителя и главного дирижера Симфонического оркестра Псковской филармонии.

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