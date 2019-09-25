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Общество

Участок улицы Максима Горького в Пскове на два дня перекроют из-за работ на газопроводе

25 сентября 2019 года, 10:46

В связи с проведением строительных работ на газопроводе с 9.00 2 октября до 24.00 4 октября будет закрыт для движения транспорта участок улицы Максима Горького на пересечении с улицей Конной (перекресток). В качестве объезда определены улица Народная и улица Розы Люксембург. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Городская администрация приносит извинения за доставленные неудобства, просит учесть данную информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.

Отметим, что 27 сентября Центр Пскова перекроют из-за финального этапа Кубка России по ралли «Псков Ганзейский».

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