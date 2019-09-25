Юбилейный творческий вечер писателя Валентина Курбатова пройдёт в Пскове 29 сентября

В воскресенье, 29 сентября, в конференц-зале ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (Псков, улица Некрасова, дом 1б) состоится юбилейный творческий вечер прозаика, литературоведа, литературного критика, лауреата Премии имени Льва Николаевича Толстого, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии Валентина Курбатова.
На вечере будет представлена книга «Дневник».
Псковичей приглашают посетить творческий вечер известного литературоведа.
Фото из социальных сетей.
Вход свободный.
Отметим, что в 2018 году митрополит Тихон и псковский писатель Валентин Курбатов вновь вошли в состав Совета при президенте по культуре и искусству. Указ об этом подписал Владимир Путин.