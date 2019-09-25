Юбилейный творческий вечер писателя Валентина Курбатова пройдёт в Пскове 29 сентября

На вечере будет представлена книга «Дневник».

Вход свободный.

Отметим, что в 2018 году митрополит Тихон и псковский писатель Валентин Курбатов вновь вошли в состав Совета при президенте по культуре и искусству. Указ об этом подписал Владимир Путин.