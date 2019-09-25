Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Юбилейный творческий вечер писателя Валентина Курбатова пройдёт в Пскове 29 сентября

25 сентября 2019 года, 09:53

В воскресенье, 29 сентября, в конференц-зале ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева» (Псков, улица Некрасова, дом 1б) состоится юбилейный творческий вечер прозаика, литературоведа, литературного критика, лауреата Премии имени Льва Николаевича Толстого, Горьковской премии, Патриаршей литературной премии Валентина Курбатова.

Юбилейный творческий вечер писателя Валентина Курбатова пройдёт в Пскове 29 сентября
Псковичей приглашают посетить творческий вечер известного литературоведа.
Фото из социальных сетей.
На вечере будет представлена книга «Дневник».

Вход свободный.

Отметим, что в 2018 году митрополит Тихон и псковский писатель Валентин Курбатов вновь вошли в состав Совета при президенте по культуре и искусству. Указ об этом подписал Владимир Путин.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Максим Топилин отнёс Псковскую область к лидерам по обучению людей предпенсионного возраста
Бежаницкие почтальоны отделались условными сроками за присвоение чужих денег
Дирижер Псковской областной филармонии получит стипендию министерства культуры России
Участок улицы Максима Горького в Пскове на два дня перекроют из-за работ на газопроводе
Псковичи и великолучане окунутся в работу инкассатора на дне открытых дверей Банка России
Подарила ребёнка и оказалась за решёткой: вынесен приговор жительнице Пскова
Центр Пскова перекроют из-за финального этапа Кубка России по ралли «Псков Ганзейский»
Назван победитель зрительского голосования на фестивале уличного кино в Пскове
Пропавшего в сентябре 2018 года псковича Александра Иванова до сих пор не нашли (ФОТО)

Комментарии

Авторизация
No comments
Тотальная зачистка

Общество / Экология
25 сентября 09:59

Тотальная зачистка

Жители расстаются с хламом, накопленным годами
Неча шастать

Общество
24 сентября 09:00

Неча шастать

Псковичи принесли гвоздики и стопку на поминки перехода
#экоДобро

Общество / Экология
22 сентября 15:17

#экоДобро

Студентов ждут на всероссийской акции, к которой от Псковской области пока никто не присоединился