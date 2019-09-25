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Общество

Псковичи и великолучане окунутся в работу инкассатора на дне открытых дверей Банка России

25 сентября 2019 года, 09:47

Центральный Банк России 28 сентября по всей стране проводит День открытых дверей. Посетить региональное подразделение главного банка страны, послушать лекции и

экскурсии по музейным фондам смогут и псковичи. Жителей южной столицы области на День открытых дверей будут ждать в Расчетно-кассовом центре Отделения Псков в Великих Луках.

Участники мероприятия познакомятся с историей Банка России и его псковского отделения, узнают о проводимой денежно-кредитной политике, основных этапах становления отечественной финансовой системы и многом другом.

Для участников организуют экскурсии по историческому зданию и музею Отделения. Все желающие смогут посидеть за рулем бронированной инкассаторской машины, узнать историю инкассации, сделать памятные снимки на фоне исторического здания, а также принять участие в историко-просветительских конкурсах, связанных с банковской тематикой и деятельностью Банка России, где победителям вручат памятные призы.

Посетителям продемонстрируют работу монетосчетной, счетно-сортировальной техники, счетчика банкнот, с помощью которых осуществляются операции по выдаче и приему денежной наличности, пересчету банкнот и монет Банка России, экспертизе денежных знаков.

Гости смогут прослушать лекции и проверить свои знания в мастер-классах по темам «Наличное денежное обращение. Банкноты и монеты Банка России», «Финансовое мошенничество», «Признаки подлинности и платежеспособности банкнот Банка России», а также самостоятельно определить подлинность денежных знаков.

Отделение по Псковской области находится в историческом центре Пскова по адресу: Октябрьский проспект, дом 10. Расчетно-кассовый центр расположен в Великих Луках на проспекте Ленина, дом 47.

Записаться на экскурсии-лекции можно на сайте Банка России или в рабочее время по телефонам 69-45-72 и 69-45-99 , количество экскурсионных групп ограничено. Для входа в здание при себе необходимо иметь паспорт. 

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