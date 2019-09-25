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Политика

Подарила ребёнка и оказалась за решёткой: вынесен приговор жительнице Пскова

25 сентября 2019 года, 09:38

Суд вынес приговор в отношении 24-летней роженицы из Пскова и ее 47-летней соучастницы из Вологды, которая забрала себе новорожденного ребенка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

Установлено, что 1 декабря минувшего года псковичка, выписавшись перинатального центра с новорожденной девочкой, передала её вологжанке, с которой предварительно договорилась о сделке через Интернет.

В результате совместной работы полицейских и следователей участники сделки были установлены и арестованы, а ребёнка передали медицинское учреждение.

Псковичке было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы. Её соучастница из Вологды отправилась в колонию на 2 года и 4 месяца.

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