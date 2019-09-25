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Спорт

Центр Пскова перекроют из-за финального этапа Кубка России по ралли «Псков Ганзейский»

25 сентября 2019 года, 09:32

В пятницу, 27 сентября, из-за финального этапа Кубка России по ралли «Псков Ганзейский» с 20.30 до 22.30 прекратится движение автотранспорта по площади Ленина, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова и Ольгинскому мосту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В качестве объездов определены улицы К. Маркса (движение от железнодорожного вокзала), Труда, Инженерная, Кузнецкая, Максима Горького и мост имени 50-летия Октября.

Церемония открытия соревнования состоится 27 сентября в 20:45 на площади Ленина. С 21.30 до 23.00 гостей мероприятия ждёт городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги» на площади Ленина и Октябрьской площади.

В субботу, 28 сентября с 12.00 до 13.30 в центре Пскова на стоянке туристических автобусов пройдет фотосессия с «КАМАЗ-МАСТЕР», с 12.30 до 15.30 на улице Ленина будет работать единый парк сервиса, с 21.00 до 23.30 в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» на Зональном шоссе состоятся награждение и концерт кавер-группы «Красивая».

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