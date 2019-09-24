Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Назван победитель зрительского голосования на фестивале уличного кино в Пскове

24 сентября 2019 года, 17:55

Определился победитель Фестиваля уличного кино, который состоялся в Пскове 21 июля, когда жители города массово собрались под открытым небом, чтобы посмотреть лучшие короткометражные фильмы молодых режиссеров и проголосовать за понравившуюся киноленту светом фонариков. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На днях устройство для замера света было доставлено в Москву и расшифровано. Победителем зрительского голосования в Пскове стал фильм «Болванка».

Напомним, что Фестиваль уличного кино проходит с 2014 года и является крупнейшим в мире зрительским смотром короткометражек. В каждом из 1100 городов-участников горожане собираются на набережных, площадях и центральных улицах, чтобы проголосовать за лучшую российскую короткометражку, снятую в минувшем году. Аудитория проекта - более 900 тысяч зрителей.

Сейчас команда фестиваля запускает второй ежегодный конкурс для молодых режиссеров «А4» с призовым фондом в 1 миллион рублей. В прошлом году председателем жюри выступил Валерий Тодоровский, в этом году экспертами стали кинорежиссер Алексей Попогребский, сценарист, автор фильмов «Притяжение», «Лед», «Тренер» Андрей Золотарев, актер театра и кино Владимир Вдовиченков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Пропавшего в сентябре 2018 года псковича Александра Иванова до сих пор не нашли (ФОТО)
На мой взгляд, у нас нормальные взаимоотношения – Анатолий Мультах о диалоге с «Титан-Полимером»
Где зрителям смотреть ралли «Псков ганзейский»: трамплин и работа механиков
На ралли «Псков Ганзейский» можно будет сфотографироваться с легендой «Дакара»
Проверить себя на долги и оплатить их псковичи смогут прямо на городском вокзале
Символический подарок вручил Михаил Ведерников главе Пушкиногорского района
В сельских школах Псковской области заработали интерактивные классы с симуляторами
#TetrisChallenge: «Внутренности» своего автомобиля показали сотрудники «Псковэнерго»
Непривычную для себя роль попробуют псковички-участницы проекта «Модная революция»

Комментарии

Авторизация
No comments
Неча шастать

Общество
24 сентября 09:00

Неча шастать

Псковичи принесли гвоздики и стопку на поминки перехода
#экоДобро

Общество / Экология
22 сентября 15:17

#экоДобро

Студентов ждут на всероссийской акции, к которой от Псковской области пока никто не присоединился
Номинация для блогеров в этом году появилась на конкурсе #ВсевПсков

Общество
19 сентября 14:24

Номинация для блогеров в этом году появилась на конкурсе #ВсевПсков

«Псковская правда» объявила о продолжении популярного конкурса для школьников из разных уголков России