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Общество

На мой взгляд, у нас нормальные взаимоотношения – Анатолий Мультах о диалоге с «Титан-Полимером»

24 сентября 2019 года, 15:28

«Общественная палата ведет положительный диалог с «Титан-Полимером», - заявил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, на минувшей неделе на заседании рабочей группы Общественной палаты Псковской области состоялась встреча с директором завода Германом Петрушко.

Удалось обсудить вопрос наличия экологической экспертизы. Её результаты станут известны в сентябре.


На мой взгляд, у нас нормальные взаимоотношения – Анатолий Мультах о диалоге с «Титан-Полимером»Анатолий Мультах,
председатель Общественной палаты Псковской области 
Анатолий Мультах заявил, что взаимоотношения между членами Палаты и предприятием нормальные.

«Нас это радует. Так что я пока тревоги не вижу», - подчеркнул он.

Напомним, завод «Титан-Полимер», который планируется построить в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе, будет производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Общий объём инвестиций составляет почти 14 миллиардов рублей.

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