На мой взгляд, у нас нормальные взаимоотношения – Анатолий Мультах о диалоге с «Титан-Полимером»

«Общественная палата ведет положительный диалог с «Титан-Полимером», - заявил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.
По его словам, на минувшей неделе на заседании рабочей группы Общественной палаты Псковской области состоялась встреча с директором завода Германом Петрушко.
Удалось обсудить вопрос наличия экологической экспертизы. Её результаты станут известны в сентябре.
Анатолий Мультах,Анатолий Мультах заявил, что взаимоотношения между членами Палаты и предприятием нормальные.
председатель Общественной палаты Псковской области
«Нас это радует. Так что я пока тревоги не вижу», - подчеркнул он.
Напомним, завод «Титан-Полимер», который планируется построить в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе, будет производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Общий объём инвестиций составляет почти 14 миллиардов рублей.