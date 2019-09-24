На мой взгляд, у нас нормальные взаимоотношения – Анатолий Мультах о диалоге с «Титан-Полимером»

По его словам, на минувшей неделе на заседании рабочей группы Общественной палаты Псковской области состоялась встреча с директором завода Германом Петрушко.

«Общественная палата ведет положительный диалог с «Титан-Полимером», - заявил председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах в ходе беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

Удалось обсудить вопрос наличия экологической экспертизы. Её результаты станут известны в сентябре.

Анатолий Мультах заявил, что взаимоотношения между членами Палаты и предприятием нормальные.

«Нас это радует. Так что я пока тревоги не вижу», - подчеркнул он.

Напомним, завод «Титан-Полимер», который планируется построить в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе, будет производить ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Общий объём инвестиций составляет почти 14 миллиардов рублей.