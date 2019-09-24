Где зрителям смотреть ралли «Псков ганзейский»: трамплин и работа механиков

О том, где лучше всего смотреть гонку «Псков Ганзейский», рассказал президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в «Псковской правде»:
- Традиционно зрительская зона — это искусственный трамплин в деревне Лавры. Там будет работать ведущий и специальное звуковое сопровождение, «Лада спорт» организует там свою фан-зону, и между заездами будет проходить специальная программа для детей и взрослых. Если ехать — то в Лавры, и обязательно при себе иметь паспорт, так как там пограничная территория.
Ещё одно интересное для зрителей место — это парк техпомощи в Пскове, где механики развернут палатки и будут ждать приезда автомобилей на сервис после проведения гравийных участков. Зрители смогут вживую увидеть их работу.
Уже в эту пятницу состоится торжественное открытие ралли «Псков Ганзейский».
Фото из группы «Псков ралли» «ВКонтакте».
Как рассказал собеседник, торжественное открытие ралли «Псков Ганзейский» состоится в пятницу, 25 сентября, в 21:00 на площади Ленина в Пскове.
В субботу технический старт будет дан в Изборске со стоянки туристических автобусов.
Финиш в субботу в 21:00 в спорткомплексе «Раздолье» (Псков, Зональное шоссе). Там будет проходить награждение, концерт кавер-группы «Красивая».
Напомним, 27 по 28 сентября в Пскове пройдет финальный этап Кубка России и чемпионата региона по ралли. Уже заявлено на участие 63 экипажа, регистарция ещё открыта.