Где зрителям смотреть ралли «Псков ганзейский»: трамплин и работа механиков

О том, где лучше всего смотреть гонку «Псков Ганзейский», рассказал президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции в «Псковской правде»:

- Традиционно зрительская зона — это искусственный трамплин в деревне Лавры. Там будет работать ведущий и специальное звуковое сопровождение, «Лада спорт» организует там свою фан-зону, и между заездами будет проходить специальная программа для детей и взрослых. Если ехать — то в Лавры, и обязательно при себе иметь паспорт, так как там пограничная территория.