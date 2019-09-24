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Общество

Проверить себя на долги и оплатить их псковичи смогут прямо на городском вокзале

24 сентября 2019 года, 13:03

Проверить себя на долги и оплатить их можно будет 25 сентября на псковском железнодорожном вокзале. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФССП.

С 18:00 до 20:00 часов все желающие смогут обратиться в совместный мобильный пункт приема граждан на территории железнодорожного вокзала Пскова и проверить себя на наличие долгов и за иной консультацией в пределах компетенции ФССП России.

Акция направлена на активизацию работы по исполнению законодательства об административных правонарушениях и иных задолженностях.

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