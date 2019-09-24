Символический подарок вручил Михаил Ведерников главе Пушкиногорского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Псковского областного Собрания депутатов поздравили Александра Баранова со вступлением в должность главы Пушкиногорского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Руководитель региона посоветовал избранному главе использовать все имеющиеся инструменты, взаимодействовать с областными и районными депутатами и «постоянно держать в фокусе внимания мнение жителей района».

В подарок Михаил Ведерников вручил Александру Баранову плакетку с критериями эффективности высших должностных лиц России и пожелал, чтобы она стала его «настольной книгой».

Александр Котов в напутственном слове отметил важность работы командой, чтобы добиться решения поставленных задач. Он выразил уверенность в том, что накопленный за прошедшие 5 лет опыт поможет главе на новом этапе работы, и пожелал, чтобы Пушкиногорский район был местом, где комфортно жить людям и куда будут рады приезжать туристы из всех уголков России.