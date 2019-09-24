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Общество

В сельских школах Псковской области заработали интерактивные классы с симуляторами

24 сентября 2019 года, 11:59

Восемь «Точек роста» цифрового и гуманитарного образования открылись в сельских школах Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Новые интерактивные классы заработали в Яммской (Гдовский район), Чихачевской (Бежаницкий район), Писковской (Псковский район), Пустошкинской, Кузнецовской (Себежский район), Славковской (Порховский район) школах, а также в Переслегинской гимназии (Великолукский район) и Изборском лицее (Печорский район).

На сумму свыше 12 миллионов рублей для Центров закупили установили 3D-принтеры, комплексы для программирования, моделирования, симуляторы оказания первой медицинской помощи, а также квадрокоптеры.

Учащимся предстоит освоить 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение и технологии цифрового пространства.

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