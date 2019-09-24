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Общество

#TetrisChallenge: «Внутренности» своего автомобиля показали сотрудники «Псковэнерго»

24 сентября 2019 года, 10:54

Сотрудники «Псковэнерго» стали участниками мирового флешмоба #TetrisChallenge. Информация об этом появилась на странице группы «Россети Северо-Запад» во «ВКонтакте».

#TetrisChallenge: «Внутренности» своего автомобиля показали сотрудники «Псковэнерго»
«Псковэнерго» - филиал компании «Россети Северо-Запад» присоединился к мировой акции.
Фото из социальной сети «ВКонтакте».
Энергетики аккуратно разложили на траве свой инвентарь и легли сами. Вслед за псковичами к мировому флешмобу подключили и мурманские спасатели.

Напомним, впервые подобное фото опубликовали полицейские Новой Зеландии в прошлом году. Но флешмоб набрал популярность лишь после того, как снимок сделали полицейские из Цюриха. В социальных сетях эта фотография собрали более 4,5 тысяч лайков.

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