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Общество

Непривычную для себя роль попробуют псковички-участницы проекта «Модная революция»

24 сентября 2019 года, 09:55

Медсестры и учительницы, бухгалтеры и инженеры примерят новые наряды и впервые в жизни выйдут на подиум. Новоиспеченных моделей объединяет одно: все они были участницами проекта «Модная революция». Наш стильный проект вновь соберет своих поклонников на шоу в торговом комплексе «ПИК60». 29 сентября посетители торгового комплекса увидят гала-шоу «Модная осень». Такие мероприятия дают возможность участницам встретиться и познакомиться друг с другом, поделиться успехами, рассказать о переменах в жизни, стилистам порадоваться за свою суперпрофессио­нальную работу, а зрителям насладиться ярким шоу. Гостей ждет модное дефиле, концертная программа и розыгрыш призов.

Напомним, «Модная революция» — совместный проект газеты «Псковская правда» и торгового комплекса «ПИК60» — в начале этого года отметила свое десятилетие. Первый выпуск «Модной революции» вышел в феврале 2009 года. С тех пор на проекте переодели несколько сотен псковичек и жителей области разных возрастов и профессий. «Модная революция» не раз доказывала, что красоте и стилю есть место в любом возрасте. У многих участниц после проекта произошли счастливые изменения в жизни.

Начало гала-шоу «Модная осень» 29 сентября в 16 часов в торговом комплексе «ПИК60».

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