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Общество

Муниципальным служащим региона поднимут зарплату более чем на 10 тысяч рублей

24 сентября 2019 года, 09:02

Зарплата муниципальных служащих в Псковской области вырастет более чем на 10 тысяч рублей. Сейчас в среднем она составляет 18,8 тысяч рублей, и этот показатель необходимо довести до 30 тысяч рублей и более. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников на совещании с главами районов.

«Предстоит трудная и дорогостоящая для нашего региона реформа», — сказал глава региона. В приоритете будут наименее обеспеченные районы, районы с низкой бюджетной обеспеченностью. Михаил Ведерников отметил, что сложно говорить о борьбе с коррупцией, когда глава района получает 25 тысяч рублей. 

По итогам реформы на муниципальной службе не должно быть зарплат ниже минимального размера оплаты труда. При формировании зарплаты ее львиную долю будет составлять оклад. Губернатор рассчитывает, что законопроект о зарплатах муниципальных служащих вступит в силу в этом году, а поправки к нему — в следующем.

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