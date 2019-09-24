С 25 сентября в Пскове заработает Школа управления для руководителей КДУ (ПРОГРАММА)

С 25 по 26 сентября в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, дом 10) пройдут занятия в Школе управления для руководителей культурно-досуговых учреждений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра.
С 25 по 26 сентября в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, дом 10) пройдут занятия в Школе управления для руководителей культурно-досуговых учреждений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра.
10.00 – 10.50 - Заезд участников, регистрация, посещение выставки. Псковский областной центра народного творчества (Псков, улица Некрасова, дом 10, дом 8)
10.30 – 10.40 - Награждение победителей областного смотра - конкурса «Клуб года».
10.40 - 11.10 - «Применение онлайн - касс в культурно-досуговых учреждениях клубного типа Псковской области».
11.10 - 11.40 - «Независимая оценка качества услуг в культурно-досуговых учреждениях Псковской области».
11.40 - 12.00 - «Перспективы взаимодействия культурно-досуговых учреждений с уполномоченным представителем по правам ребёнка Псковской области».
12.00 - 12.20 - «Роль клубных учреждений в развитии творческого и социального потенциала детей и молодёжи».
12.20 - 13.00 - «Формирование приоритетов для достижения новых результатов в сфере культурно-досуговых учреждениях клубного типа».
13.00 - 14.00 - Обед.
14.30 - 19.00 - Знакомство с деятельностью «Дома офицеров» - победителем областного смотра – конкурса «Клуб года».
17.00 - 18.30 - «Открытие творческого сезона» - концертная программа.
26 сентября
10.00 - 13.00 - Посещение культурно-досуговых учреждений Пскова.
Подробная информация по телефону: 8 (8112)75-42-58 (Арсеньева Наталья Никитична).