Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

С 25 сентября в Пскове заработает Школа управления для руководителей КДУ (ПРОГРАММА)

24 сентября 2019 года, 09:31

С 25 по 26 сентября в Псковском областном центре народного творчества (улица Некрасова, дом 10) пройдут занятия в Школе управления для руководителей культурно-досуговых учреждений. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Центра.

ПРОГРАММА

25 сентября

10.00 – 10.50 - Заезд участников, регистрация, посещение выставки. Псковский областной центра народного творчества (Псков, улица Некрасова, дом 10, дом 8)

10.30 – 10.40 - Награждение победителей областного смотра - конкурса «Клуб года». 

10.40 - 11.10 - «Применение онлайн - касс в культурно-досуговых учреждениях клубного типа Псковской области».

11.10 - 11.40 - «Независимая оценка качества услуг в культурно-досуговых учреждениях Псковской области».

11.40 - 12.00 - «Перспективы взаимодействия культурно-досуговых учреждений с уполномоченным представителем по правам ребёнка Псковской области».

12.00 - 12.20 - «Роль клубных учреждений в развитии творческого и социального потенциала детей и молодёжи».

12.20 - 13.00 - «Формирование приоритетов для достижения новых результатов в сфере культурно-досуговых учреждениях клубного типа».

13.00 - 14.00 - Обед.

14.30 - 19.00 - Знакомство с деятельностью «Дома офицеров» - победителем областного смотра – конкурса «Клуб года».

17.00 - 18.30 - «Открытие творческого сезона» - концертная программа.

26 сентября

10.00 - 13.00 - Посещение культурно-досуговых учреждений Пскова.

Подробная информация по телефону: 8 (8112)75-42-58 (Арсеньева Наталья Никитична).      

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Назван победитель зрительского голосования на фестивале уличного кино в Пскове
Пропавшего в сентябре 2018 года псковича Александра Иванова до сих пор не нашли (ФОТО)
На мой взгляд, у нас нормальные взаимоотношения – Анатолий Мультах о диалоге с «Титан-Полимером»
Где зрителям смотреть ралли «Псков ганзейский»: трамплин и работа механиков
На ралли «Псков Ганзейский» можно будет сфотографироваться с легендой «Дакара»
Проверить себя на долги и оплатить их псковичи смогут прямо на городском вокзале
Символический подарок вручил Михаил Ведерников главе Пушкиногорского района
В сельских школах Псковской области заработали интерактивные классы с симуляторами
#TetrisChallenge: «Внутренности» своего автомобиля показали сотрудники «Псковэнерго»

Комментарии

Авторизация
No comments
Друг музей

Культура / Наследие
23 сентября 11:21

Друг музей

Посетители с ментальными нарушениями знакомятся с памятниками ЮНЕСКО на специально организованных экскурсиях по Пскову
12 вопросов о цифровом ТВ

Культура / ТВ
20 сентября 10:10

12 вопросов о цифровом ТВ

Всем ли нужна приставка, где ее купить сельским жителям, кто поможет подключить и что это вообще такое — телевидение в цифровом формате
Да мы же пенсионеры!

Культура / Фестиваль
16 сентября 14:12

Да мы же пенсионеры!

Праздник любви к земле и изобилия в этом году принимал Палкинский район (ФОТО)