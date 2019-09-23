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Общество / Коммуналка

Михаил Ведерников поручил включить отопление досрочно

23 сентября 2019 года, 22:21

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал своим подчиненным поручение начать отопительный сезон досрочно.

«В связи с низкой температурой воздуха и многочисленными обращениями граждан еще в пятницу дал указание начать отопительный сезон досрочно, а не ждать плановой даты - 1 октября. Сегодняшний рабочий день начал с доклада профильного заместителя и председателя комитета о ходе выполнения работ. В первую очередь #тепло начали подавать в детскиесады, школы, больницы и соцучреждения. С сегодняшнего дня начали подключение жилых домов», - написал глава региона на своей странице в Инстаграме. На выложенной фотографии Михаил Ведерников дает поручение вице-губернатору Василию Осипову и руководителю регионального комитета по ЖКХ Сергею Грахову.

Губернатор отметил, что отопление постараются подключить в максимально короткие сроки.

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