Стали известны работодатели, которые примут участие в новой ярмарке вакансий в Пскове

Псковичей приглашают посетить ярмарку вакансий, которая пройдет 24 сентября с 10.00 до 13.00 по адресу: улица Коммунальная, дом 71А в помещении Отделения ГКУ ПО «ОЦЗН» по Пскову и Псковскому району.

Участниками ярмарки станут работодатели из ООО «ОСК-Север», УФПС Псковской области - филиал ФГУП «Почта России», АО «Псковский завод АДС», Пункт отбора на военную службу по контракту по Псковской области, ГППО «Псковпассажиравтотранс», ООО «Фондор-Невский», ООО «ТеремЪ 60», ООО «Келлогг Рус».

На работу требуются оператор связи, инженер по охране труда, кондуктор, почтальон, укладчик, менеджер, упаковщик, стикеровщик, фасовщик, грузчик, мойщик, продавец-кассир, плотник, плотники-строители и другие специалисты.

Добраться до места проведения ярмарки можно на автобусах №№ 2, 3, 4, 6, 14, 17, 22, 25, 30, 118 до остановки «Улица Печорская»).