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Общество

Установку бюстов троим десантникам 6-й роты обсудят псковские депутаты 27 сентября

23 сентября 2019 года, 15:50

В пятницу, 27 сентября, в 10.00 в Городском культурном центре (Псков, площадь Победы, дом 1) состоится 29-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В проект основной повестки дня сессии включено полсотни вопросов, касающихся жизнедеятельности города.

В частности, депутаты рассмотрят вопросы об исполнении бюджета города Пскова за I полугодие 2019 года и внесении изменений в Решение Думы «О бюджете города Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков».

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопрос о награждении почетными грамотами и благодарственными письмами Псковской городской Думы, об установке бюстов героям-десантникам 6-й роты 104-го парашютно-десантного полка 76-й ВДД Михаилу Травину, Владимиру Швецову и Роману Афанасьеву.

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